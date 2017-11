Wall Street, prevista un'apertura mista. Focus su Snap dopo trimestrale

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di contrattazioni poco mosso per Wall Street, con l'indice Dow Jones che potrebbe prendersi una pausa dopo i recenti record. In assenza di dati macroeconomici di rilievo, gli investitori continueranno a monitorare la stagione delle trimestrali e rimangono in attesa di indicazioni sul piano di riforma fiscale statunitense. Poco prima delle 12.30 ore italiane, i future sui principali indici americani si mostrano cauti, con il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 che mostrano dei lievi ribassi, mentre il future sul Nasdaq 100 viaggia poco sopra la parità (+0,03%).Tra i singoli titoli da monitorare Snap all'indomani della diffusione dei risultati trimestrali, con il titolo che cede quasi il 6% nel pre-mercato. Il gruppo Usa proprietario del servizio di messaggeria istantanea Snapchat ha riportato un numero di utenti più basso del previsto.