Wall Street: prevale ancora la cautela, partenza sulla parità

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta poco mosso per Wall Street, dove prevale ancora la cautela di fronte alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verranno applicati dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina, Pechino ha risposto annunciando a sua volta mosse di pari importanza. In questo scenario, il Dow Jones segna un +0,05%, l'S&P500 apre con un +0,03% e il Nasdaq mostra un +0,05%.Dal fronte macro intanto sono giunte le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che nella settimana al 4 agosto sono state pari a 213mila unità, in calo per la prima volta nelle ultime tre settimane. Alle 16.00 verranno diffuse le scorte e le vendite all'ingrosso.