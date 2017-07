Wall Street positiva: nuovi record per S&P 500 e Nasdaq in avvio

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo, con gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite che hanno inaugurato la seduta mettendo a segno nuovi record. Quando è trascorsa meno di un'ora dall'avvio degli scambi l'S&P 500 sale dello 0,28%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,37 per cento. Rispetto agli altri due indici il Dow Jones registrare dei rialzi più contenuti in scia alle performance in Borsa di Ibm che cede oltre il 4% dopo la pubblicazione della trimestrale. La società tecnologica americana ha visto il fatturare calare ancora (si tratta del 21 esimo calo consecutivo). Indicazioni positive dal fronte macro, con il dato sull'avvio dei nuovi cantieri e quello sui permessi di costruzione per il mese di giugno oltre le attese del mercato.