Wall Street positiva, nonostante delusione dati macro. Nasdaq e S&P500 su nuovi massimi storici

2 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

wall Street si muove in territorio positivo, nonostante i dati sul mercato del lavoro Usa abbiano in parte deluso le aspettative del mercato. L'indice Dow Jones segna un +0,05%, il Nasdaq sale dello 0,22% a 6.260,47 punti toccando un nuovo record intraday. Poco mosso l'S&P500 con un +0,03% sui massimi storici in area 2.430 punti.