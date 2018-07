Wall Street positiva dopo dato Pil, crolla Twitter

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Wall Street viaggia in territorio positivo dopo la prima lettura del Pil Usa. L'indice Dow Jones sale dello 0,11%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq mostrano un leggero rialzo dello 0,06%. Secondo la stima preliminare, nel secondo trimestre dell’anno il Pil americano segna un progresso del 4,1% annualizzato dal +2,2% precedente. Il consensus Bloomberg era pari a +4,2 per cento.Sotto i riflettori alcuni big del comparto tecnologico, come Amazon e Twiiter che registrano in Borsa rispettivamente un rialzo del 2,4% e un calo del 16% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. In particolare, il gruppo guidato da Jack Dorsey ha annunciato un forte calo degli utenti attivi mensili, a quota 1 milione rispetto a tre mesi fa.