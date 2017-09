Wall Street positiva dopo dati lavoro Usa, Dow Jones a un soffio dai 22.000 punti

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nonostante i deboli dati sul mercato del lavoro. In questo momento il Dow Jones sale dello 0,19% a 21.989 punti a un soffio dalla soglia psicologica dei 22.000 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,22% a 2.477 punti e il Nasdaq segna un +0,2/5 a nuovo massimo a 6.446 punti. Ad agosto il tasso di disoccupazione è salito in maniera inaspettata al 4,4% mentre le non-farm payrolls sono state sotto le attese. Ora si attende l'indice Ism manifatturiero e la fiducia dei consumatori all'università del Michigan, in uscita alle 16.00.