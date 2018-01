Wall Street positiva, Dow Jones riprende la via dei rialzi dopo la pausa di ieri

Valeria Panigada 9 gennaio 2018 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Dow Jones sale dello 0,30%, riprendendo la via dei rialzi dopo la pausa di ieri. L'S&P500 guadagna lo 0,16%, mentre il Nasdaq si muove sulla parità. In attesa che prenda il via la stagione degli utili in Usa, con gli attesi numeri trimestrali di Jp Morgan e Wells Fargo in agenda venerdì 12 gennaio, l'agenda macro odierna non offre spunti di rilievo. Da segnalare la pubblicazione nel pomeriggio l’indice che misura le offerte di lavoro negli Stati Uniti (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary). E sempre oggi è previsto l'intervento di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis.