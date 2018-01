Wall Street positiva, Dow Jones a un soffio dai 26.000 punti

Valeria Panigada 17 gennaio 2018 - 15:40

Partenza in rialzo per Wall Street, con l'indice Dow Jones che si prepara a un altro tentativo di superamento della soglia dei 26.000 punti. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones segna un progresso dello 0,50% a 25.919 punti, l'S&P500 sale dello 0,30% e il Nasdaq guadagna lo 0,33%. Ieri la Borsa di New York ha aggiornato l’ennesimo massimo storico per poi stornare e chiudere in lieve ribasso. L'indice Dow Jones, che aveva sfondato per la prima volta il muro dei 26.000 punti in avvio, non è così riuscito a chiudere sopra questa soglia.Incoraggiante il dato giunto dal fronte macro con la produzione industriale Usa che a dicembre ha registrato un aumento dello 0,9%, battendo le attese degli analisti. In serata è prevista la pubblicazione del Beige Book.