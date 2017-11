Wall Street poco mossa in attesa nomina Fed e riforma fiscale

Valeria Panigada 2 novembre 2017 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove intorno alla parità nei primi minuti di scambio. L'indice Dow Jones segna un +0,02%, l'S&P500 un -0,04% mentre il Nasdaq scivola dello 0,20%. Gli investitori si muovono cauti in attesa della scelta da parte del presidente americano Donald Trump del numero uno della Federal Reserve, che dovrebbe essere annunciata oggi. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa raccolte dal wall Street Journal, la scelta dovrebbe ricadere su Jerome Powell, una nomina nel segno della continuità della politica monetaria. Non solo. C'è attesa anche per la presentazione della bozza del disegno di legge sulla riforma fiscale, sul quale continuano ad aleggiare diverse incertezze.