Wall Street poco mossa, attesa per gli eventi della settimana

Valeria Panigada 11 giugno 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove intorno alla parità nei primi minuti di scambio, in attesa dei prossimi importanti eventi della settimana. L'indice Dow Jones segna un +0,16%, l'S&P500 sale dello 0,10% mentre il Nasdaq è piatto con un +0,05%. Dopo il meeting del G7 in Canada, adesso il mercato attende l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e quello del leader nordcoreano Kim Jong Un, previsto domani a Singapore. Cresce l'attesa anche per le riunioni delle banche centrali. Mercoledì sera alle 20 ora italiana la Fed annuncerà la sua decisione sui tassi che dovrebbero essere rivisti al rialzo nel range 1,75-2% (si tratterebbe della seconda stretta del 2018). Dopo l'annuncio si terrà la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell.