Wall Street poco mossa alla chiusura dei mercati europei

Alessandro Piu 28 dicembre 2017 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco mossa per i mercati d'Oltreatlantico che registrano scostamenti inferiori al mezzo punto percentuale. Alla chiusura dei mercati europei il Dow Jones Industrial avanza dello 0,18% a 24.818 punti, l'S&P500 arretra di un marginale 0,06% a 2.684 punti. Praticamente stabile anche il Nasdaq Composite a 6.944 punti (+0,07%). Sul listino tecnologico ha fatto leggermente meglio della media Apple, che alla chiusura dei mercati europei sale dello 0,49% su indiscrezioni di stampa relativa alla possibile apertura di negozi in Arabia Saudita. Un ingresso nel Paese arabo potrebbe farlo anche Amazon che sale dello 0,31%.Sul mercato valutario il dollar index è arretrato sui livelli di inizio mese a 92,62 mentre contro euro il dollaro ha perso circa mezzo punto percentuale. Il cambio EurUsd viaggia così in area 1,1950.