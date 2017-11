Wall Street piatta alla chiusura dei mercati europei

Alessandro Piu 7 novembre 2017 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Alla chiusura dei mercati europei la Borsa statunitense è praticamente piatta. L'indice Dow Jones Industrial perde lo 0,06% a 23.533 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,02% a 2.591,56 punti mentre il Nasdaq Composite arretra dello 0,26% a 6.769 punti. Tutti e tre sono riusciti comunque a ritoccare ancora una volta i record storici: a 23.602 punti per il Dow Jones Industrial, a 2.596 per l'S&P500 e a 6.795 per il Nasdsaq Composite. Sul Dow Jones l'unico titolo a muoversi con un rialzo superiore al punto percentuale è Walt Disney. Secondo indiscrezioni Walt Disney sarebbe in trattative con 21st Century Fox (+3%) per acquistarne la maggior parte degli asset. Sull'S&P500 crolla Priceline Group (-11,8%) dopo aver reso nota una guidance sul quarto trimestre inferiore alle attese.