Wall Street perde smalto: Nasdaq scivola in territorio negativo

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

A meno di due ore dall'avvio degli scambi, Wall Street perde terreno e il Nasdaq scivola in territorio negativo. In questo momento a New York, il Dow Jones e l'S&P 500 si muovono poco sopra la linea della parità con guadagni davvero contenuti rispettivamente dello 0,01% e dello 0,07%, mentre il Nasdaq cede circa lo 0,23 per cento.