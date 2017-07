Wall Street, partenza positiva per indici Usa

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 15:36

Laprima seduta della settimana inizia in territorio positivo per Wall Street. Nei primi istanti di contrattazioni l'indice S&P 500 e il Dow Jones salgono rispettivamente dello 0,50% e dello 0,42%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,54 per cento. Previsti scambi sottili oggi in un clima pre-festivo. Oggi infatti Wall Street chiuderà con tre ore di anticipo, mentre domani rimarrà chiusa per celebrare il giorno dell'Indipendenza. Dal fronte macro in arrivo alle 16 il dato sulla spesa edilizia e l'indice Ism manifatturiero.