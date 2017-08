Wall Street: partenza positiva, oggi il discorso della Yellen

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza sopra la parità per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,32% in area 21.851 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,36% a 2.447 punti e il Nasdaq incassa un +0,55% a 6.292 punti. L'attenzione degli investitori è rivolta a Jackson Hole dove oggi alle 16.00 prenderà la parola il numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, che potrebbe dare qualche indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. Alle 21 toccherà a Mario Draghi, presidente della Bce.