Wall Street: partenza positiva grazie al comparto energia e tecnologia

28 dicembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto gli scambi in rialzo. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,21%, l'S&P500 guadagna lo 0,11% e il Nasdaq avanza dello 0,20%. Prima della partenza dal fronte macro sono giunte le nuove scorte all'ingrosso e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, entrambi sotto le attese degli analisti. Ora si attende il dato sulle scorte settimanali di greggio, in uscita alle 16.00.