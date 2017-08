Wall Street: partenza positiva dopo dati lavoro Usa

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street dopo i tonici dati sul mercato del lavoro. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,24% a 22.077 punti e l'S&P500 guadagna lo 0,18% a 2.476 punti mentre il Nasdaq rimane più cauto con un +0,06% a 6.344 punti. Dai dati macro sul lavoro sono arrivate buone indicazioni. A luglio il numero dei nuovi occupati non agricoli è risultato migliore delle attese (209.000 nuovi occupati vs consenso di 180.000). Inoltre, il tasso di disoccupazione è calato al 4,3%, toccando il minimo dal 2001.