Wall Street: partenza poco mossa, Dow Jones vicino ai 20mila punti

21 dicembre 2016

MILANO (Finanza.com)

Apertura piatta per Wall Street, dopo i guadagni di ieri che hanno portato il Dow Jones a un soffio da quota 20mila, vista da molti analisti come spartiacque per un’ulteriore accelerazione al rialzo. In avvio il Dow Jones segna un +0,01% a 19.976 punti, l'S&P500 scivola dello 0,04% e ilo Nasdaq mostra un -0,01%.

Sul fronte commodity il petrolio scambia in timido rialzoin attesa di una diminuzione delle scorte Usa. Alle 16.30 verranno diffusi i dati ufficiali pubblicati dall'Eia.