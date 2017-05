Wall Street: partenza negativa in attesa della Fed

Valeria Panigada 3 maggio 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street in attesa della Federal Reserve, che questa sera annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Non sono attese novità, ma gli operatori guarderanno con attenzione al comunicato di politica monetaria per carpire indicazioni sul prossimo rialzo dei tassi, previsto a giugno. In questo contesto, il Dow Jones apre con un -0,17%, l'S&P500 scivola dello 0,24% e il Nasdaq perde lo 0,37%.