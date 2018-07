Wall Street: partenza mista dopo dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto contrastata. L'indice Dow Jones scivola dello 0,18%, mentre l'S&P500 rimane sulla parità con un +0,02% e il Nasdaq sale dello 0,19%. Prima dell'avvio, sono giunti i dati sul mercato del lavoro Usa, che hanno deluso le attese degli analisti mostrando un peggioramento sul fronte dell'occupazione e dei salari. E se da una parte gli operatori leggono il peggioramento dei dati positivamente, come un freno alla stretta monetaria della Federal Reserve, dall'altra rimangono cauti per la questione dazi ancora aperta. Nella notte infatti sono scattati le nuove tariffe doganali sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. Una mossa che potrebbe suscitare la risposta da parte di Pechino.