Wall Street: partenza intorno alla parità

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Wall Street, dopo la chiusura contrastata di ieri. In avvio l'indice Dow Jones e l'S&P500 rimangono sostanzialmente sulla parità rispettivamente con un +0,05% e un +0,04%, mentre il Nasdaq sale dello 0,13%. L'attenzione degli operatori rimane rivolta al comparto petrolifero, nonostante il tentativo di rimbalzo dopo i dati sulle scorte Usa. Dal fronte macro intanto è giunto l'aggiornamento sulle richieste di sussidi alla disoccupazione, che nella settimana al 17 giugno sono salite di 3 mila a 241 mila unità, in linea con le attese del mercato. Più tardi, alle 16.00, verrà diffuso l'indice anticipatore.