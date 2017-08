Wall Street: partenza interlocutoria per gli indici, Dow Jones in calo per la terza seduta consecutiva

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Parte in moderato calo la giornata di Wall Street. Il mercato azionario a stelle e strisce è cauto e gli investitori preferiscono mantenere un atteggiamento guardingo in attesa del simposio di Jackson Hole (in calendario dal 24 al 26 agosto) organizzato ogni anno dalla Fed di Kansas City, e che quest’anno prevede la partecipazione anche del presidente Bce Mario Draghi.Come spesso accaduto in passato, l’evento nella città americana viene utilizzato dai banchieri centrali per mandare messaggi al mercato relativamente alle proprie intenzioni di politica monetaria ed in tal senso, nelle ultime sedute il mercato sembra più tranquillo grazio ad un generale atteggiamento di cautela degli istituti centrali riguardo a eventuali strette monetarie future.In questo quadro, il Dow Jones Industrial ha aperto sotto la parità per la terza seduta di seguito: al momento l’indice arretra dello 0,07% a 21.660 punti. Sulla parità il Nasdaq, a 6.215 punti, mentre l’S&P500 è fermo a 2.424 punti.