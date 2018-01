Wall Street: partenza incerta, investitori guardano alla stagione degli utili

Daniela La Cava 23 gennaio 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta per Wall Street, con gli investitori che monitorano da vicino le indicazioni in arrivo dalla stagione delle trimestrali. In questo momento il Dow Jones cede circa lo 0,10% a 26.188,7 punti, mentre il Nasdaq e l'S&P 500 avanzano rispettivamente dello 0,31% a 7430,7 (toccato massimo storico a 7431,11 punti) e dello 0,11% a 2836,2 punti. Ieri sera il Congresso Usa ha votato per uno sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre settimane (fino all’8 febbraio). E una giornata priva di indicazioni macro dagli Stati Uniti, si guarda alla stagione delle trimestrali con i risultati di J&J e Procter&Gamble che sono stati diffusi prima dell'opening bell. Sotto i riflettori il titolo Netflix che avanza di oltre il 10% all'indomani della pubblicazione dei conti del quarto trimestre, chiuso con una crescita degli abbonati superiore al previsto.