Wall Street: partenza in territorio negativo, Morgan Stanley -0,5% dopo i conti

Valeria Panigada 17 gennaio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio negativo per Wall Street, che riapre oggi dopo il lungo weekend festivo (ieri si celebrava il Luther King Day). In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,23%, l'S&P500 cede lo 0,22% e il Nasdaq perde lo 0,35%. In assenza di dati macro di rilievo, gli investitori si concentrano sulla sfera politica, con il discorso del premier britannico Theresa May sul processo di uscita del Paese dall'Unione europea e l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca in agenda venerdì. A livello societario, Morgan Stanley apre in calo dello 0,5% dopo aver diffuso i conti trimestrali.