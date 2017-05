Wall Street: partenza in rialzo dopo verbali Fed e accordo Opec

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in rialzo per la sesta seduta consecutiva. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,22%, l'S&P500 guadagna lo 0,19% e il Nasdaq incaszsa un +0,32%. A sostenere gli scambi alcune buone trimestrali societarie, come quella di Hp e Best Buy, oltre che i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, diffusi ieri sera, che hanno confermato la volontà della banca centrale americana di imprimere una nuova stretta monetaria nel breve periodo, alimentando le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse a metà giugno, ma allo stesso tempo ribadendo la volontà di procedere in maniera graduale. Intanto da Vienna è giunta la notizia sull'estensione di nove mesi dell'accordo sui tagli alla produzione di petrolio da parte dei Paesi Opec, come previsto.