Wall Street: partenza in rialzo, attesa per i verbali Fed

Valeria Panigada 24 maggio 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha avviato gli scambi in territorio positivo. L'indice Dow Jones sale dello 0,21%, l'S&P500 guadagna lo 0,18% e il Nasdaq segna un +0,08%. Gli investitori si muovono piuttosto cauti in attesa della pubblicazione dei verbali della Fed, in agenda questa sera, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale americana in vista della riunione di metà giugno.