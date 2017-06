Wall Street: partenza in leggero calo, Nasdaq il peggiore con -0,28%

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in leggero calo, proseguendo i ribassi di ieri. In avvio il Dow Jones e l'S&P500 si muovono sulla parità rispettivamente con un -0,05% e un -0,04%. Peggio il Nasdaq che cede lo 0,28%, con i titoli tecnologici ancora sotto pressione. Non aiutano le indicazioni giunte prima della partenza sul settore immobiliare con nuovi cantieri e permessi di costruzione sotto le attese. Ora si attende la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan in uscita alle 16.00.