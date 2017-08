Wall Street: partenza in calo su turbolenze politiche

Valeria Panigada 17 agosto 2017 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street, dopo i recenti guadagni. In avvio l'indice Dow Jones segna un calo dello dello 0,29% a 21.962 punti, mettendo fine alla serie di quattro sedute consecutive di guadagni. L'S&P500 scivola dello 0,24% in area 2.462 punti e il Nasdaq perde lo 0,33% a 6.324 punti. Gli investitori si muovono cauti all'indomani dei verbali della Federal Reserve da cui è emersa maggiore prudenza sul prossimo rialzo dei tassi di interesse, mentre sul fronte politico proseguono le turbolenze intorno a Donald Trump. Ieri il presidente americano ha sciolto due forum di economia e politica presso la Casa Bianca, come reazione alle critiche ricevuto dopo i fatti di Charlottesville. A livello macro, delude il dato sulla produzione industriale che a luglio sale dello 0,2%, meno delle attese. Bene invece l'aggiornamento sui sussidi alla disoccupazione scesi più del previsto a 232mila nella settimana al 12 agosto.