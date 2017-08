Wall Street: partenza in calo su tensioni Usa-Corea del Nord

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per Wall Street, che sconta le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. In avvio l'indice Dow Jones cede lo 0,20% a 22.038 punti, l'S&P500 perde lo 0,31% a 2.467 punti e il Nasdaq segna un -0,68% a 6.326 punti. Dopo che ieri il presidente americano ha minacciato la Corea del Nord di una reazione mai vista prima, questa mattina è giunta la risposta del regime di Pyongyang, che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, avrebbe ordinato alle sue forze militari di esaminare un piano per un lancio missilistico sulla base militare americana in Guam.