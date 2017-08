Wall Street: partenza in calo su rischi geopolitici, Dow Jones sotto i 22.000 punti

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio negativo, proseguendo io ribassi dei giorni scorsi per via delle crescenti tensioni sul fronte geopolitico. In avvio l'indice Dow Jones perde lo 0,38% scivolando sotto la soglia dei 22.000 punti a 21.966 punti, l'S&P500 cede lo 0,44% a 2.462 punti e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,61% a 6.313 punti.