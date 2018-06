Wall Street: partenza in calo, persistono timori guerra commerciale

Valeria Panigada 18 giugno 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha avviato la prima seduta della settimana in calo sul persistere dei timori di una guerra commerciale. In avvio l'indice Dow Jones cede lo 0,85%, l'S&P500 perde lo 0,71% e il Nasdaq scivola dello 0,72%. Il presidente americano Donald Trump ha ufficializzato nuovi dazi doganali del 25% su prodotti cinesi, per un valore fino a 50 miliardi di dollari. Una decisione alla quale Pechino ha immediatamente replicato, annunciando delle misure di pari ampiezza. Scarna l'agenda macro odierna che vede negli Stati Uniti un unico dato: l'indice Nahb sull'edilizia abitativa. Tuttavia la settimana è intensa di appuntamenti con il summit a Sintra dei banchieri centrali, in cui prenderà parola anche il governatore della Fed, Jerome Powell, mentre sul finire d'ottava è atteso il meeting Opec a Vienna.