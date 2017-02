Wall Street: partenza in calo all'indomani della Fed

Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in territorio negativo. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,21%, l'S&P500 cede lo 0,26% e il Nasdaq perde lo 0,40%. Ieri sera la Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi di interesse nel range 0,50-0,75%, come da attese, in un contesto incerto per via delle misure della nuova amministrazione Trump.