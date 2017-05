Wall Street: partenza in calo, Nasdaq interrompe salita. Snap -21%

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Apertura in calo per Wall Street. In avvio il Dow Jones scivola dello 0,13%, l'S&P500 cede lo 0,23% e il Nasdaq cede lo 0,31%, interrompendo la salita sui livelli record per quattro sedute consecutive. Dal fronte macro i prezzi alla produzione hanno mostrato ad aprile un aumento oltre le attese, mentre le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione sono scese. Tra i titoli, Snap cede il 20,80% in avvio dopo la deludente trimestrale chiusa con un rosso di 2,2 miliardi di dollari.