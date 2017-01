Wall Street parte piatta, tonfo per Colgate-Palmolive dopo la trimestrale

Luca Fiore 27 gennaio 2017 - 15:40

Avvio in sostanziale parità per gli indici a stelle e strisce. Nei primi scambi Dow Jones e S&P500 quotano in parità (+0,01 e +0,02 per cento) mentre il Nasdaq segna un +0,17%.



Tra le società che hanno presentato i dati trimestrali, +0,43% di Honeywell International, che ha terminato i tre mesi con un utile di 1,03 miliardi di dollari, e -5,42% di Colgate-Palmolive a causa di un fatturato sotto le stime.



-0,45% di Alphabet che ha visto l’utile per azione adjusted attestarsi a 9,36 dollari, 27c in meno rispetto alle stime. Meglio del previsto il fatturato, cresciuto del 22% a 26,06 miliardi di dollari.



Prima dell’avvio degli scambi sono arrivate le indicazioni relative la crescita dell’economia a stelle e strisce, scesa dal 3,5% del terzo all’1,9% del quarto trimestre, e l’andamento degli ordini di beni durevoli, in rosso a dicembre dello 0,4% mensile (consenso +2,7%).