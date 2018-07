Wall Street parte mista, seduta da incubo per Facebook

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta misto per i listini statunitensi nonostante le buone notizie in arrivo dal vertice Usa-Europa. A pochi minuti dall’opening bell il Dow Jones segna un +0,35%, lo S&P500 scende di un quarto di punto percentuale e il Nasdaq lascia sul campo lo 0,93%.Tra i tecnologici a far rumore è il tonfo di Facebook (-18,33%) in scia di ricavi trimestrali e di utenti attivi sotto le stime. Peggio del previsto anche l’outlook.Utili sotto le stime penalizzano invece Ford, in calo del 3,9%, mentre i conti permettono a Qualcomm di segnare un rally del 5,12%. Dopo la chiusura delle contrattazioni l’appuntamento è con Amazon.com (+0,77%), il cui utile è visto a 2,5 per azione su ricavi per 53,39 miliardi.