Wall Street parte in territorio negativo, pesa petrolio

23 novembre 2018 - 15:33

Partenza in calo per Wall Street, dopo la pausa festiva di ieri. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,72%, l'S&P500 cede lo 0,65% e il Nasdaq segna una flessione dello 0,51%. A pesare sugli scambi è la nuova debolezza del petrolio che si appresta ad archiviare la settimana settimana consecutiva di ribasso.Oggi dal fronte macro sono attesi gli indici Pmi servizi e manifattura degli Stati Uniti, dopo quelli dell'Eurozona. La seduta odierna sarà caratterizzata da scambi sottili in un clima semi-festivo. Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per celebrare il Giorno del Ringraziamento, mentre oggi chiuderà in anticipo per il Black Friday.