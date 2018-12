Wall Street parte in moderato rialzo, stasera la Fed

Valeria Panigada 19 dicembre 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in moderato rialzo, in attesa della Federal Reserve che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. . In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,23%, l'S&P500 guadagna lo 0,22% e il Nasdaq segna un +0,59%. I mercati si attendono che la Fed annunci la quarta stretta dei tassi del 2018, portando il costo del denaro nel range 2,25%-2,5%, ma gli operatori guardano soprattutto alle parole di Powell alla ricerca di spunti su possibili rialzi che verranno effettuati nel 2019.