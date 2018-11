Wall Street parte in calo, è la settimana del Black Friday

Valeria Panigada 19 novembre 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in calo la prima seduta di questa settimana, che sarà più corta con la festività del Giorno del Ringraziamento (giovedì) e del Black Friday (venerdì). In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,32%, l'S&P500 cede lo 0,32% e il Nasdaq lascia sul parterre lo 0,68%. Sui mercati pesano diverse questioni, a cominciare dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina in vista del G20 dio fine mese. Ma non solo. Gli operatori guardano anche ai possibili sviluppi della Brexit che potrebbe mettere a rischio il governo di Theresa May, e al braccio di ferro tra Italia e Commissione europea sulla manovra.