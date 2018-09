Wall Street parte in calo dopo lungo weekend festivo

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto all'insegna della cautela. Dopo il lungo weekend festivo (ieri gli scambi erano fermi per celebrare il Labor Day) il Dow Jones si muove in ribasso dello 0,33%, l'S&P500 cede lo 0,18% e il Nasdaq cede lo 0,20%. Sui mercati persistono le tensioni commerciali, con un possibile annuncio da parte dell'amministrazione Trump di nuovi dazi al 25% nei confronti della Cina. A questo si aggiunge la crisi di alcuni paesi emergenti come Argentina e Turchia, nonostante gli sforzi di questi paesi di calmierare il mercato. Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Ism manifatturiero relativo ad agosto che dovrebbe mostrare un rallentamento a 57,6 punti.