Wall Street parte debole il day-after i nuovi record, acquisti su Toll Brothers e Mobileye dopo i dati trimestrali

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta in lieve territorio negativo per gli indici a Wall Street all’indomani dei nuovi massimi storici. Nei primi scambi il Dow Jones segna un -0,17%, lo S&P500 arretra dello 0,23% e il Nasdaq perde un quarto di punto percentuale.



Partenza all’insegna degli acquisti per Toll Brothers (+5,81%) e Mobileye (+2,99%) in scia di conti trimestrali sopra le stime. Acquisti anche su Facebook (+0,47%) che, stando alle indiscrezioni, sarebbe in trattative per trasmettere un partita alla settimana della Major League Baseball.



A breve arriverà l’aggiornamento relativo le vendite di case esistenti e in serata l’appuntamento è con le minute dell’ultima riunione del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve.



“La diffusione dei verbali dell’ultima riunione del FOMC è destinata a fornire ai mercati un altro segnale di un nuovo incremento dei tassi da parte della Fed nei meeting di marzo o maggio”, ha rilevato Lee Hardman, analista per il mercato valutario di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ.