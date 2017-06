Wall Street parte con il segno più, tonfi per Bed Bath & Beyond e Blackberry

Luca Fiore 23 giugno 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta in sostanziale parità per gli indici a Wall Street in attesa delle indicazioni macro: nei primi scambi il Dow Jones perde lo 0,11% mentre S&P500 e Nasdaq non fanno registrare variazioni di rilievo.Comparto bancario sotto i riflettori dopo la diffusione dei risultati degli stress test. Le 34 banche esaminate hanno tutte superato il primo esame annuale, mostrando una certa solidità a sopportare un forte peggioramento dei fondamentali macroeconomici.In questo contesto, segno più nei primi scambi per Bank of America (+0,52%), JPMorgan (+0,95%) e Goldman Sachs (+0,08%). Tonfo invece, dopo la pubblicazione dei dati trimestrali, per Bed Bath & Beyond (-11,64%) e Blackberry (-8,23%).Rosso anche per Caterpillar (-1,02%), bocciata da Deutsche Bank da 'buy' a 'hold" (prezzo obiettivo ridotto da 121 a 106 dollari) mentre Starbucks (+0,32%) capitalizza l’avvio della copertura da parte di KeyBanc con valutazione "overweight".A breve sarà la volta degli indici PMI, quelli che rilevano il sentiment dei direttori degli acquisti, relativi il comparto manifatturiero e il terziario. Alle 16 invece l’appuntamento è con le vendite di case nuove. Tutti gli indicatori sono stimati in miglioramento.