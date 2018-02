Wall Street parte con il segno più, segno meno per GE

Luca Fiore 26 febbraio 2018 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

In attesa della testimonianza di Jerome Powell di domani, la nuova ottava dei listini statunitensi inizia all’insegna degli acquisti: nei primi scambi il Dow Jones segna un +0,58%, lo S&P500 sale di mezzo punto percentuale e il Nasdaq avanza dello 0,61%.Riflettori puntati su General Electric, in rosso dell’1,8% a seguito di una indagine della SEC sulle modalità di alcune contabilizzazioni . Inoltre, il conglomerato potrebbe finire sotto inchiesta in relazione nell’ambito della vendita di mutui subrime.Tonfo per Mattel (-6,25%) dopo la bocciatura ad “undeperform” annunciata da Jefferies e +1,97% della Berkshire Hathaway, in scia di conti da record e dell’annuncio da parte del n.1 Warren Buffet di “una o più” acquisizioni di grossa taglia.In agenda macro l’indice Chicago Fed National Activity, sceso a gennaio a 0,12 da 0,14 punti, ed il dato che misura le vendite di case esistenti, visto in aumento da 625 a 655 mila unità.