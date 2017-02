Wall Street parte con il segno più, rally di HP dopo i conti

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta positivo per gli indici statunitensi il day-after la pubblicazione delle minute dell’ultima riunione della Federal Reserve. Se da un lato dai verbali è emerso come diversi membri siano a favore di un incremento dei tassi “in tempi abbastanza rapidi”, dall’altro è emersa la necessità di temporeggiare in attesa di maggiori dettagli sulle politiche fiscali che saranno messe in campo dalla nuove amministrazione.



Indicazioni sostanzialmente in linea con le stime quelle arrivate dai dati macro: nell’ultima settimana le nuove richieste di sussidio sono salite di 6 mila a 244 mila unità mentre i prezzi delle abitazioni a dicembre hanno segnato un +0,4% mensile.



Nei primi scambi il Dow Jones e lo S&P500 segnano un rialzo dello 0,2% mentre il Nasdaq quota in sostanziale parità (+0,05%). Nonostante l’andamento positivo nel pre-mercato, -3,5% di Tesla, che ha fatto segnare un fatturato migliore delle stime, e +5,37% di HP che ha segnato utili per 38 centesimi per azione, all’estremo superiore dell’outlook e 1 centesimo sopra le stime.