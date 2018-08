Wall Street parte cauta, le autorità cinesi rispondono a Trump

Luca Fiore 8 agosto 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta all’insegna della cautela per gli indici a Wall Street: nei primi scambi Il Dow Jones (-0,03%), lo S&P500 (-0,04%) e il Nasdaq (-0,03%) quotano tutti in sostanziale parità.Ad appesantire l’andamento delle piazze statunitensi è l’escalation della tensione sul fronte commerciale: dopo che ieri Washington ha annunciato dazi del 25% su altri 16 miliardi di prodotti made in China, poco fa il Ministero del commercio del Celeste Impero ha annunciato un aggravio di pari entità, anche in questo caso su 16 miliardi di merci, sulle importazioni statunitensi (tra cui petrolio e auto).A livello di singole performance, in particolare evidenza Tesla (+9,15%) dopo che il n.1 Elon Musk ha paventato l’ipotesi di un delisting della casa automobilistica californiana. -1,3% invece per Walt Disney dopo risultati trimestrali sotto le stime e -4,57% di Snap che, nonostante risultati migliori del consenso, paga pegno al calo del numero di utenti giornalieri.Alle 16:30 riflettori puntati sull’aggiornamento relativo gli stock di petrolio (-1,495 per il WTI a 68,14$), visti in rosso di 2,8 milioni, mentre alle 19 sarà la volta dell’asta di titoli decennali.