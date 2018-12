Wall Street negativa dopo il rally di ieri, a rischio pubblicazione dati per shutdown

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Dopo il rally di ieri, Wall Street prende fiato e apre in calo. A pochi minuti dall'avvio l'indice Dow Jones cede l'1,30%, l'S&P500 perde l'1,16% e il Nasdaq indietreggia dell'1,01%. Ieri sera i tre principali indici americani hanno guadagnato tra il 5 e il il 6%, archiviando la migliore seduta dal marzo 2009.A pesare sugli scambi un quadro èpolitico teso a Washington con lo spettro dello shutdown. A questo riguardo, molti dati macro degli Stati Uniti in calendario in questi giorni potrebbero non essere pubblicati,proprio a acausa del blocco degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del Bilancio.