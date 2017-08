Wall Street negativa dopo i guadagni di ieri, sale attesa per Jackson Hole

Valeria Panigada 23 agosto 2017 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio negativo, dopo i guadagni di ieri. L'indice Dow Jones cede lo 0,32% muovendosi in area 21.828 punti, seguito a ruota dall'S&P500 che perde lo 0,30% a 2.444 punti. In calo anche il Nasdaq che scende dello 0,35% a 6.275 punti. Gli investitori si muovono cauti con l'avvicinarsi del simposio di Jackson Hole, che si aprirà domani per chiudersi sabato. Nel corso dei tre giorni gli appuntamenti più attesi sono quelli con i banchieri centrali. Venerdì infatti Janet Yellen e Mario Draghi prenderanno parola. Intanto sul fronte politico americano, il presidente americano ha minacciato uno shutdown del governo pur di mantenere la sua promessa elettorale di costruire un muro lungo il confine con il Messico.