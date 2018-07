Wall Street mista in avvio, Morgan Stanley sale del 3% dopo trimestrale

Daniela La Cava 18 luglio 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Avvio incerto per Wall Street. A New York, l'indice Dow Jones si muove sotto la linea della parità a 25.115,3 punti, mentre l'S&P 500 segna un +0,02% a 2.810,5 punti e il Nasdaq cede lo 0,06% a 7.851,43. Gli operatori sono in attesa della seconda audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso e della pubblicazione del Beige Book in serata. Dal fronte macro sono arrivate indicazioni deludenti dal comparto immobiliare, con le nuove costruzioni abitative e i permessi edilizi che hanno deluso le aspettative. Prosegue anche la stagione delle trimestrali, con Morgan Stanley che è stata l'ultima della big bank di Wall Street ad annunciare i risultati del secondo trimestre. Il titolo della banca Usa sale di circa il 3% dopo gli utili trimestrali migliori delle attese.