Wall Street interrompe rimbalzo e apre in calo, sale attesa per dato inflazione Usa

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street interrompe il rimbalzo avviato venerdì e apre in territorio negativo. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,32%, l'S&P500 cede lo 0,35% e il Nasdaq perde lo 0,33%. Sui mercati torna la cautela in vista del dato sull'inflazione negli Stati Uniti, in agenda domani. Il dato rappresenta un importante test per capire la possibile evoluzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Attenzione anche per le prossime mosse dell’amministrazione Trump, dopo che ieri è stata presentata la proposta di bilancio 2019, all’interno della quale è compreso il tanto atteso piano sulle infrastrutture.