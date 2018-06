Wall Street inizia la seduta con il segno più

Luca Fiore 14 giugno 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Segno più in avvio di seduta per gli indici a Wall Street. Il day-after il meeting della Federal Reserve, il Dow Jones avvia gli scambi con un +0,34%, lo S&P500 sale dello 0,3% e il Nasdaq segna un +0,57%.A livello di singole performance, si segnala il +1,4% di 21st Century Fox Inc. dopo che Comcast (+4,13%) ha lanciato un’offerta da 65 miliardi per acquisire gli asset di intrattenimento di Fox.Oltre ad aver alzato, come da attese, il costo del denaro nel range 1,75-2 per cento, l’istituto guidato da Jerome Powell ha confermato che nel 2018 molto probabilmente assisteremo ad altre due strette.Dopo le indicazioni migliori delle stime arrivate dalle vendite al dettaglio (+0,8%) e dalle nuove richieste di sussidio (in calo da 222 a 218 mila), e il +0,6% mensile registrato dai prezzi delle importazioni, a breve sarà diffuso l’indice che misura l’andamento delle scorte delle imprese.Gli analisti si attendono un incremento congiunturale dello 0,3%.