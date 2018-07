Wall Street incerta, torna in primissimo piano la questione commerciale

Daniela La Cava 20 luglio 2018 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

La questione commerciale rimpiomba sui mercati finanziari, con Wall Street che si muove in maniera incerta quando è trascorsa meno di un'ora dall'avvio degli scambi. In questo momento il Dow Jones è sulla linea della parità a 25.061,09 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq guadagnano rispettivamente lo 0,04% e lo 0,30 per cento.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto spingere i dazi sulle importazioni dalla Cina fino a 500 miliardi di dollari, ossia tutti i prodotti provenienti dal gigante asiatico. "Lo sto facendo per fare la cosa giusta per il nostro paese", ha detto Trump in un'intervista concessa alla CNBC.Lato societario è sempre la stagione degli utili a rimanere in primo piano: nel pomeriggio italiano sono arrivati i conti di Honeywell e quelli di GE, ieri a mercato chiuso era giunti i numeri di Microsoft migliori delle attese e sostenuti dal cloud.